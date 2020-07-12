新冠肺炎｜深水埗通州街公園壁球中心關閉 (17:15)

【17:15】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（12日）在疫情記者會稱，該名深水埗通州街公園壁球中心員工暫時病毒檢測結果屬不確定。
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【11:31】康樂及文化事務署今表示，在深水埗區通州街公園壁球中心工作的一名員工確診感染新型冠狀病毒，基於公共衛生考慮，通州街公園壁球中心及鄰近之網球場即時關閉至另行通知，以進行徹底清潔。康文署表示，受影響的設施包括壁球室／乒乓球室、多用途活動室、「康體通」櫃枱服務、更衣室及洗手間，以及網球場。14:55消息：本港今增最少37宗確診 另16宗初步確診
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