新冠肺炎｜梁卓偉料每名本地確診者可傳染3至4人 (11:08)

新型冠狀病毒肺炎本地個案急升。香港大學醫學院院長梁卓偉今（12日）出席商台節目《政好星期天》時，形容現時本港是自疫情以來「首次正式有持續的本地爆發」；推算本港新冠肺炎本地個案的即時繁殖率達超過3、近乎4的水平，即每名本地個案確診者可傳染3至4人。
他表示本港有兩個高風險地理群組，分別是東九龍及沙田一帶。他說東九龍特別令人擔心，因是全港其中一個最老化及貧窮的地區，老人院數目較多；如老人染疫，其重症比率及死亡率比年輕人高幾倍。另外，他相信由早前沙田瀝源邨的染疫群組開始，社區一直有隱形傳播鏈未被檢測出來。梁卓偉建議，為東九龍所有老人院做檢測，「是穩妥的策略」。
節目期間及完結節目後，梁卓偉多次被問到將於周三（15日）開幕的書展需否延期或取消，他回應稱，任何大型活動，尤其是室內空氣不流通的情况，「可免則免」。他亦呼籲市民收窄個人社交圈，僱主實施彈性上班安排。
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