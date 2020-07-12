天氣｜天文台料今晚明早局部地區有驟雨　吹和緩偏南風 (16:20)

【16:20】天文台網站今日（12日）下午4時15分更新信息稱，高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱天氣。本港方面，下午各區氣溫上升至33度或以上。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。
本港地區今晚及明日天氣預測：大致天晴及酷熱，今晚及明早局部地區有驟雨。氣溫介乎29至33度。吹輕微至和緩偏南風。展望星期二天晴酷熱。本周中後期有一兩陣驟雨。
【07:50】上午7時50分，天文台錄得氣溫29.5度，相對濕度77%。酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。日間天氣酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩偏南風。展望未來一兩日大致天晴，天氣酷熱。
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