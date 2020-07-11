新冠肺炎｜慈雲山多名居民染疫　女家務助理於翠河餐廳兼職 (20:32)

慈雲山相關源頭不明個案：

個案1424：

．82歲女子（個案1425的妻子），居於慈雲山慈正邨正康樓

．7月7日咳嗽，曾看私家醫生，其後轉往伊利沙伯醫院急症室

．平日會到慈雲山中心、慈雲山中心街市、百匯軒餐廳

個案1425：

．85歲男子（個案1424丈夫），居於慈雲山慈正邨正康樓

．7月5日咳嗽及發燒

．平日會去慈雲山中心百匯軒餐廳及6樓的茶餐廳

個案1430：

．62歲女子，居於慈雲山萬年戲院大廈，即港泰護老中心有限公司員工宿舍所在大廈

．主要在藍田麗港城及慈雲山慈愛苑愛聰閣做家務助理，另於翠河餐廳做兼職

．平日會到慈雲山中心街市

．另有一名初步確診的48歲女子曾到個案1430任職的翠河餐廳用膳；該女子居於慈正邨正安樓，平日常到慈雲山中心街市

其餘源頭不明個案：

個案1426：

．42歲女子，居於土瓜灣嶺南大廈

．於佐敦維亞軒餐廳任職樓面

．7月6日最後一日上班，7月7日咳嗽

個案1428：

．72歲男子，居於元朗康德閣

．7月4日咳嗽，曾看私家醫生，其後因身體不適，由救護車送往博愛醫院

．7月6日曾到兒子位於荔枝角的辦公室，見過兒子的同事，兒子與同事須送往檢疫中心

．6月底曾到元朗大馬路的餐廳與子女吃飯；6月28日與14名家人於元朗嘉嘉好宴會廳聚餐

個案1429：

．12歲女童，是個案1375、13歲德望中學女生的同學，兩人於學校有接觸，曾一起打排球，排球隊連同教師共有14人曾於7月3日有活動

．6月25日曾在樓下會所游泳

．7月7日喉嚨痛，7月10日到將軍澳醫院急症室求診

．德望中學另有一名13歲女生及其43歲母親初步確診，張竹君表示未知此兩個案是否與已確診個案有關

個案1431：

．48歲男子，居於天水圍，在觀塘做文職工作

．平日會往健身，近日曾與家人聚會

新冠肺炎 相關報道：

今增28宗確診 16宗為本地個案 另有33宗初步確診

深圳灣口岸入境處職員初步確診 居於慈雲山

33宗初步確診 7歲童於確診者開設教育中心等多處補習上興趣班

張竹君：疫情以來最嚴重全港爆發 籲少外出多在家工作

書展如常舉行 議員批政府不負責任

新冠肺炎專輯：bit.ly/38tWkQ3