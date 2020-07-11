新冠肺炎｜慈雲山多名居民染疫　女家務助理於翠河餐廳兼職 (20:32)

衛生防護中心今午（11日）公布，今日新增16宗本地確診個案，其中7宗感染源頭不明，當中多名患者都居於慈雲山，以及常到慈雲山中心、慈雲山中心街市，其中一名女患者任職家務助理，並在翠河餐廳兼職；今日初步確診的入境處職員，同樣住在慈雲山。另外，爆發疫情的港泰護老中心有限公司亦是位於慈雲山，當中部分確診者也居於慈雲山。
慈雲山相關源頭不明個案：
個案1424：
．82歲女子（個案1425的妻子），居於慈雲山慈正邨正康樓
．7月7日咳嗽，曾看私家醫生，其後轉往伊利沙伯醫院急症室
．平日會到慈雲山中心、慈雲山中心街市、百匯軒餐廳
個案1425：
．85歲男子（個案1424丈夫），居於慈雲山慈正邨正康樓
．7月5日咳嗽及發燒
．平日會去慈雲山中心百匯軒餐廳及6樓的茶餐廳
個案1430：
．62歲女子，居於慈雲山萬年戲院大廈，即港泰護老中心有限公司員工宿舍所在大廈
．主要在藍田麗港城及慈雲山慈愛苑愛聰閣做家務助理，另於翠河餐廳做兼職
．平日會到慈雲山中心街市
．另有一名初步確診的48歲女子曾到個案1430任職的翠河餐廳用膳；該女子居於慈正邨正安樓，平日常到慈雲山中心街市
其餘源頭不明個案：
個案1426：
．42歲女子，居於土瓜灣嶺南大廈
．於佐敦維亞軒餐廳任職樓面
．7月6日最後一日上班，7月7日咳嗽
個案1428：
．72歲男子，居於元朗康德閣
．7月4日咳嗽，曾看私家醫生，其後因身體不適，由救護車送往博愛醫院
．7月6日曾到兒子位於荔枝角的辦公室，見過兒子的同事，兒子與同事須送往檢疫中心
．6月底曾到元朗大馬路的餐廳與子女吃飯；6月28日與14名家人於元朗嘉嘉好宴會廳聚餐
個案1429：
．12歲女童，是個案1375、13歲德望中學女生的同學，兩人於學校有接觸，曾一起打排球，排球隊連同教師共有14人曾於7月3日有活動
．6月25日曾在樓下會所游泳
．7月7日喉嚨痛，7月10日到將軍澳醫院急症室求診
．德望中學另有一名13歲女生及其43歲母親初步確診，張竹君表示未知此兩個案是否與已確診個案有關
個案1431：
．48歲男子，居於天水圍，在觀塘做文職工作
．平日會往健身，近日曾與家人聚會
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