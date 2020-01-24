新冠肺炎｜坪石邨、彬記相關群組增5人確診　一女爭鮮吃壽司時旁邊食客咳 (20:20)

本港今日（11日）新增28宗新型冠狀病毒確診個案，其中16宗屬本地感染，當中5宗與坪石邨、彬記粥麵美食和屯門內河碼頭建榮飯堂相關。該群組內一名37歲女子稱，她上月底於坪石邨爭鮮吃壽司時，旁邊一名食客曾咳嗽。
彬記粥麵美食及坪石邨群組：
．個案1414：23歲女子，與外公於7月1日前曾去彬記兩次；7月5日開始喉嚨痛、疲累及肌肉痛
．個案1416：29歲男子，沒有去過彬記，但其父親6月30日及7月2日曾去彬記；父親亦接受新型冠狀病毒檢測，但未有結果
．個案1415：37歲女子，6月22日光顧坪石邨爭鮮迴轉壽司，當時鄰座的食客咳嗽；她7月3日喉嚨痕癢，其後確診
彬記一名本月5日確診的員工（個案1269）同時在屯門內河碼頭建榮飯堂工作，建榮飯堂兩名員工今日確診：
．個案1432：49歲男子，建榮飯堂水吧員工，無病徵
．個案1427：46歲女子，建榮飯堂收銀員，無病徵
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