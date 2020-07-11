天水圍上月珠寶行持械劫案警拘7黑漢 (20:40)

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛交代案情。上月16日晚上7時40分，天水圍T Town（前稱頌富商場）1樓遠東珠寶發生械劫案，4名蒙面賊人手持鐵槌和伸縮棍衝入正在營業的金舖，指嚇職員，然後打破飾櫃搶去價值93萬元的金飾，整個過程歷時約45秒，賊人得手登上接應私家車逃去。同日晚上8時30分，賊車在天水圍廈村路起火焚燒，車上無人，警方於車廂內檢獲兩把鐵槌，並確認車輛曾於落馬洲報失。

元朗警區重案組第1隊接手調查，翻查閉路電視及分析情報，鎖定一個有黑社會背景，以本地人為骨幹成員的犯罪集團。警方於過去兩日，在天水圍和屯門拘捕7名男子，均有黑社會背景，年齡介乎25至37歲，分別報稱無業、地盤工人、倉務員、電器技工、司機等。他們涉嫌偷車、提供賊車、策劃及參與劫案。警方將繼續追捕在逃者，並會調查幕後主腦及追尋失物，不排除拘捕更多人。

歐陽肇剛指出，受疫情影響社會經濟環境變差，上半年在元朗區的搶劫及爆竊案有上升。警方將會在高風險地區作高姿態巡邏，包括商場附近。他呼籲店舖加強員工防罪意識，並提升店舖保安系統。