新冠肺炎｜書展如常舉行　議員批政府不負責任 (19:45)

公民黨議員郭家麒對書展如期舉行感到「失望、離譜」，看不到政府有何原因要「夾硬」冒險，屬「不負責任」。他認為，一旦書展爆發組群，貿發局須負上責任，若貿發局諮詢政府後，獲批如期舉辦，政府則需負責。郭家麒稱，若書展有超級帶病毒者，本港未必有足夠空間應付大批確診者和懷疑個案。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，以往書展入場人次逾百萬，屬高風險活動，市民應自行評估風險，決定應否前往，「不可能因餐廳爆疫，就叫餐廳全部關門」，故不會叫書展停辦，只能勸市民不要前往書展這類人群聚集的地方。衛生防護中心傳染病處主任張竹君提醒，書展若要如期舉行，市民須小心及戴口罩。

寫作比賽書展頒獎禮取消

另外，原定在書展舉辦的寫作比賽頒獎禮因疫情決定取消。由語常會支持及語文基金撥款、青年協會主辦的「全港即興創意寫作比賽」原定周三至四舉行總決賽，周日在書展舉行頒獎禮。青協回覆稱，3月的工作坊已轉到網上舉行，總決賽本亦在網上進行，因疫情反覆，總決賽、頒獎禮將取消，但在書展仍設攤位，根據貿發局指引，攤位沒設人數上限。

書展 相關報道：

許樹昌籲停辦書展 貿發局稱如期舉行

新冠肺炎 相關報道：

今增28宗確診 16宗為本地個案

深圳灣口岸入境處職員初步確診 消息稱患者居於慈雲山

陳肇始：不排除擴大水泉澳邨病毒檢測範圍 居民應留家

德望中學中一生確診 學生回校領樣本瓶

新冠肺炎專輯：bit.ly/38tWkQ3