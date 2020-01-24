新冠肺炎｜33宗初步確診　7歲童於確診者開設教育中心等多處補習上興趣班 (19:15)

部分初步確診個案：

．7歲男童（個案1390開設的北角城市中心「雋妍教育中心」學生），曾到南華會學劍擊；亦曾去銅鑼灣miniMinds英文補習社；曾到「雋妍教育中心」所在的城市花園城市中心上電腦堂；曾到會所學游泳

．25歲男子（個案1383、居於沙田水泉澳邨明泉樓21歲女子的男友），於旺角MOKO新世紀廣場上班，近日曾與同事於旺角火水爐冰室火鍋打邊爐

．22歲男子（個案1296教琴教師的朋友），7月8日已送往檢疫中心

．13歲德望中學女生及其43歲母親，未知與已確診的兩名德望女生個案是否有關連

．兩名的士司機，分別為66歲及71歲男子，沒去過彬記粥麵美食及新發茶餐廳

．11歲女童（個案1313、42歲女子的女兒），就讀土瓜灣保良局林文燦英文小學，7月8日送往檢疫中心，7月9日發燒

．57歲男子，7月2、3日曾到新發茶餐廳用膳

．27歲男子，入境處職員，居於慈雲山慈正邨正安樓，於深圳灣上班，上班時有戴口罩，曾與同事到飯堂吃午餐；7月7日為最後上班日子，7月8日肚痛及腹瀉，7月9日喉嚨痛

．48歲女子，居於慈雲山慈正邨正安樓，平日多去慈雲山中心街市，曾到確診個案1430工作的翠河餐廳吃東西

．89歲男子，居於牛池灣彩輝邨彩華樓，平日通常於樓下散步，無特別高危因素

．40歲女子，於沙田中心莎莎上班，曾與個案1372（在馬鞍山新港城莎莎工作的47歲女子）聚會、打麻將及吃飯

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