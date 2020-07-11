新冠肺炎｜張竹君：疫情以來最嚴重全港爆發　籲少外出多在家工作 (18:34)

張竹君表示，目前本港情況較3月時的第二波疫情更嚴峻，因3月時染疫者多屬輸入個案或酒吧群組，病毒尚未傳入社區；惟現時第三波爆發牽涉不同屋邨的居民、的士司機等，安老院舍和學校亦有確診個案，情況「嚴重好多」，令人擔心。她指出，由於受感染者有潛伏期，且部分人無病徵，故單靠檢測和追蹤接觸者會有延誤，若市民的感染控制意識仍不足，或仍經常外出活動，「可能爆發情況會更嚴重」。

踏入第三波疫情爆發後首個周末，張竹君強調，現時本港疫情進入較嚴峻情況，無論是否周末，市民都應再三考慮是否繼續聚會、上學和補習等活動。她提及，近期限聚措施大幅放寬，近日確診的個案不論是成人或小朋友都「好多節目」，加上有商戶推出推廣節目，吸引人們住酒店、外出用膳等，「這些可能都是平常生活，現在都要想想是否需要收緊一下」。

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