新冠肺炎｜今增28宗確診　16宗為本地個案 (18:40)

【18:40】衛生署澄清，記者會提及1427宗個案的莎莎職員，其檢測結果屬不確定，需再作檢測；原本公布為個案編號1433的個案（建榮飯堂收銀員），會改為個案1427。根據最新資料，該職員曾到柴灣明報工業中心B座與50人開會。

●9宗已知源頭本地個案

港泰護老中心有限公司群組：

．3名員工確診，包括51歲女子（個案1407）、69歲女子（個案1408）、70歲男子（個案1410），7月7日至7月8日送往檢疫中心

彬記粥麵美食及坪石邨群組：

有5宗新增個案，該群組內一名37歲女子稱，上月底於坪石邨爭鮮吃壽司時，旁邊一名食客曾咳嗽

詳情：坪石邨、彬記相關群組增5人確診 一女爭鮮吃壽司時旁邊食客咳

屯門建榮飯堂群組：

．49歲男子（個案1432）為飯堂水吧員工，以及46歲女子（個案1427）為飯堂收銀員，均無病徵；兩人與59歲確診男子（個案1269）有關連

．早前確診的個案1269病人，除在建榮飯堂任職，亦是坪石邨彬記粥麵美食員工

個案1409：

．3歲男童（個案1292、40歲醫管局男員工的兒子），沒有上學，父親確診後已送往檢疫中心，7月9日於檢疫中心發燒

●7宗源頭不明本地個案

今日新增本地個案當中，7宗源頭不明，其中多人居於慈雲山。

詳情：慈雲山多名居民染疫 女家務助理於翠河餐廳兼職

●12宗輸入個案：

個案1405：31歲女子，7月9日乘搭國泰航空CX906從菲律賓馬尼拉抵港的外傭

個案1406：55歲男子，曾到英國、阿爾及利亞，乘搭法國航空AF188從法國巴黎抵港

個案1411：29歲男子，從德國抵港的海員，昨晚已離港

個案1412：土耳其抵港海員

個案1413：飛機工作人員，乘搭AZG628從阿塞拜疆抵港後已離港

個案1417：29歲女子，乘搭香港航空HX782，7月10日從菲律賓馬尼拉抵港的外傭

個案1418：29歲女外傭，乘搭香港航空HX782

個案1419：聯邦快遞（FedEx）機師，昨晚從美國到港，取了深喉唾液樣本後，到鼎泰豐餐廳吃午餐後才回酒店

個案1420：32歲女子，菲律賓外傭，乘搭香港航空HX782抵港

個案1422：41歲菲律賓籍女子，與20歲女兒（個案1421）及16歲女兒（個案1423），乘搭菲律賓航空PR300從菲律賓馬尼拉抵港

●33宗初步確診個案

初步確診個案當中，一名7歲男童北角城市中心「雋妍教育中心」學生，該教育中心的35歲男老闆昨日已確診；男童另於多處補習或上興趣班。詳情：33宗初步確診 7歲童於確診者開設教育中心等多處補習上興趣班

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