林鄭稱年輕人問題或因教育被政治化　楊潤雄：國安國歌教育學校之責 (15:25)

林鄭：政治問題不解決 難以扭轉局面

林鄭月娥稱，去年「反修例風波」引起的暴力違法事件，令人深感香港教育的問題。不少學生因此被捕，「中大」和「理大」事件反映大學校園好像變成「暴力溫牀」，令人極度擔心排拒國家和反對政府的思想，已經植根時下青年人的心中。她認為本港年輕一代出現的問題或因教育被「政治化」，政治問題不解決，更好的教育措施、更多的教育資源，亦難以扭轉局面。

楊潤雄：國安、國歌教育會是重中之重

教育局長楊潤雄致辭表示，國家安全教育和國歌教育會是《憲法》和《基本法》教育的重中之重，在學校開展相關教育是應有之責，教育界在新法例下有責任做好正確指導學生的工作，幫助學生從小培養國民身分認同和守法意識。他期望學校加強《憲法》和《基本法》教育，與不同持份者協作，提升學生對國情、中華文化，以及《憲法》和《基本法》的認識，了解國家安全的重要性，並尊重國歌。

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