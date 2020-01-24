民主派初選｜七旬翁稱投票安排麻煩但屬「唔好之中的最好」　部分市民投實體票感較安全 (15:10)

銅鑼灣黃店「船皇」餐廳票站外，不乏長者排隊投票。73歲的謝先生認為，現今政府打擊民主，投票的目的是希望盡公民責任。他覺得投票過程「好辛苦」，要用電話投票，亦要帶同住址證明，過程至少需要15分鐘，認為有些麻煩。但他表示理解今次投票安排，「冇其他辦法，呢啲安排已經係唔好之中嘅最好」。

「船皇」負責人表示，願意讓出餐廳位置作票站是希望幫助區議員及市民，「想企出來做番啲嘢」。他又認為讓出餐廳位置作票站沒有影響生意，亦很樂意這樣做。他續稱，今日票站人流很多，情況大致順利。

位於中環結志街的投票服務站設紙張投票，中午時段有數十名市民到場投票，票站外人龍最長時約有10人輪候。市民王小姐稱，擔心電子投票系統會遭黑客入侵，故選擇紙張投票。她說，投票過程十分簡單，數分鐘已完成投票。

年過70的何先生與妻子不熟悉電子投票，故選擇以紙張投票。何先生指出，投票是港人應有之責及權益，看到政府昨（10日）「出小動作」，搜查負責設計初選投票系統等的香港民意研究所辦公室，更覺得港人要挺身投票，稱「正常情況之下」，對民主派取得立法會逾35個議席有很大信心，亦擔心政府會以《港區國安法》「DQ」候選人。

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