民主派初選｜鄺俊宇議辦票站人龍「大打蛇餅」　排隊近兩小時才能投票 (21:05)

【21:05更新】民主派初選今日（11日）舉行，投票站中午12時開放。在天水圍天瑞邨瑞滿樓鄺俊宇議員辦事處票站，烈日當空下大批市民排隊投票，軍裝警員一度到場了解及提醒限聚令規限，態度友善。下午約5時半，該票站外人龍「大打蛇餅」，等候投票的市民站滿瑞滿樓前方空地。有完成投票的市民稱，排了約1小時45分鐘才投到票。
票站在晚上9時截龍，票站職員表示，截至晚上8時56分已經有2076人完成投票，截龍後仍有超過200人排隊等候投票，有數名市民欲到龍尾排隊均被拒絕。
謝先生和謝太今日到場投票，他們表示，警方昨晚（10日）到香港民意研究所辦公室搜查，令他們憤慨，故今日前來投票。謝太表示，整個過程約20分鐘，其間義工幫忙使用手機投票。面對炎熱天氣，她認為「要自由就要付出自己辛苦同時間」。問及會否擔心選舉出現DQ（取消參選人資格）情況，謝太反問「係咪你DQ我哋就唔發聲，我哋就逆來順受？」謝先生認為不論會否出現DQ，今日投票可以讓政府知道市民的反對聲音。
黃女士帶同4歲女兒前往票站，排隊近20分鐘，認為投票過程順利和簡單。她見到有不少人前來投票，感到開心。她續指出，社會有很多不公平的事，認為今次可以表達自己的意願，擔心「唔講就無機會」。她說，曾向女兒解釋今日投票的背景，希望她明白發聲的重要。
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