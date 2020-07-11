民主派初選｜至晚上8時逾19.3萬人投票　超17萬目標【短片】 (20:20)

【20:20】有份協調民主派初選的區諾軒表示，截至晚上8時已有逾19.3萬人投票。他讚揚「香港市民就係咁可愛」，呼籲市民明日繼續創造歷史。

【18:11】民主動力公布，由今午12時至傍晚6時，全港所有服務站共有137,806名市民參與電子投票。

【15:30】民主動力公布，由今午12時至下午3時，全港所有服務站共有59,747名市民參與電子投票。負責統籌民主派初選的港大法律系副教授戴耀廷今早見記者表示，經過近日發生的事，有信心各區投票人數能達到民主派去屆區選五大區總得票的一成，即共17萬票，今日目標是希望能達一半、即8.5萬票。

此外，只有地區選舉選民人數最多的新界西設有選票門檻，門檻為4.8萬張票，若投票人數不能達到目標，則由參選人自行決定是否出選官方選舉。

民主動力：衛生服務界初選結果只供參考

【14:54】民主動力在facebook表示，獲初選協調人戴耀廷通知，有關民主派衛生服務界初選，現因法律問題，不能採用選民資料驗證投票者是否衛生服務界選民，故公民投票結果只供參考。

【13:19】位於民協區議員楊彧海麗邨辦事處的票站，尚未開放已現人龍。屯門美樂花園設有電子及實體紙張投票，投票的人不乏長者，人龍從票站一路伸延，繞過商場的保齡球館及酒樓。票站職員於地下貼上分隔線，呼籲投票市民保持1.5米距離。

而屯門蝴蝶邨票站有多名區議員及議員助理協助市民投票，整個投票過程僅需5分鐘。

約10名本土派的民主派初選候選人及區議員，今早在中環愛丁堡廣場為參選超級區議會的元朗區議員王百羽造勢。對於初選未開始已遇障礙，香港民研辦公室遭搜查，王百羽說港人面對打壓不會屈服，一定會有更多港人走出來投票，但擔心延後票站開放時間會影響投票人數。

參選超區民主派初選的候選人，還包括民主黨涂謹申、公民黨李予信、民主黨鄺俊宇、荃灣區議員岑敖暉。

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