港大前內地研究員閻麗夢稱中國隱瞞疫情遭上司噤聲　港大稱與事實不符 (21:40)

【21:40】香港大學發新聞稿稱，閻麗夢在美國霍士新聞訪問內容與事實不相符，澄清港大在2019年12月至2020年1月期間，從未進行她在訪問中提及有關新冠病毒人傳人的研究。新聞稿續稱，閻麗夢曾在港大任職博士後研究員，現已離職。香港大學尊重個人表達自由，但她的個人意見和看法均不代表港大。

【11:45】閻麗夢表示，其上司、港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文，去年12月底着她就武漢出現類似SARS的病毒進行調查。由於中國政府拒讓包括香港在內的境外專家到武漢研究，她遂向內地醫生及專家了解，得知當地已有新冠病毒人傳人病例，惟中國政府及世衛當時仍稱未有證據顯示病毒能人傳人。

閻麗夢向其上司報告相關發現，但對方聽後只是着她繼續調查。她再向內地醫生查詢，可是他們拒絕透露詳情。至今年1月中，她再向上司匯報，對方要求她保持沉默並且要謹慎，警告她「不要觸碰紅線」。閻麗夢又稱，香港大學醫學院公共衛生學院講座教授裴偉士（Malik Peiris）亦知悉事件，但沒有任何行動。報道稱裴偉士尚未回覆霍士新聞的查詢。

閻麗夢稱因為感到生命受威脅，嘗試說服同為研究員的丈夫逃往美國不果，4月28日獨自從香港前往美國。她表示逃亡美國後，受到來自中國政府的網絡攻擊，在山東青島的家人亦遭當局查問。港大回應表示，閻麗夢不再是大學的工作人員，亦稱不能透露其個人資料。中國駐美大使館則表示不知道閻麗夢是誰。

（霍士新聞）