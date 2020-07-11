新冠肺炎｜深圳灣口岸入境處職員初步確診　居於慈雲山 (14:11)

【14:11更新】新型冠狀病毒疫情繼續在社區擴散。香港科技大學今日（11日）證實，該校一名實驗室助理確診。入境處證實，一名駐守深圳灣管制站的27歲署理高級入境事務助理員，昨晚（10日）深夜初步確診。據了解，該名男職員居於慈雲山。另據了解，本港今日新增最少24宗初步確診個案。
今新增最少24宗初步確診
入境處稱，該名職員主要負責在深圳灣管制站為旅客辦理出入境手續，最近一次執行職務為7月8日，7月9日及10日休假。他在9日早上前往政府診所求醫，翌日早上提交測試樣本，深夜獲通知初步確診，今日凌晨由救護車送院治療。
入境處稱，該職員最近沒有外遊紀錄，工作時有戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施。衛生防護中心正了解其感染原因及有否密切接觸者。其工作地點已按衛生防護中心指引，即時消毒。
科大實驗室助理確診
科大稱，昨晚接獲通知，一名並非住在校內的實驗室助理確診，患者沒有徴狀，此前因住所附近有患者確診而接受病毒檢測。校方已安排消毒，並安排同一實驗室的密切接觸者在家工作。
消息指出，今日新增的初步確診個案中，彬記粥麵美食群組和港泰護老中心群組最少各新增一名男確診者，亦有最少兩宗輸入個案。
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