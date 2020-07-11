新冠肺炎｜陳肇始：不排除擴大水泉澳邨病毒檢測範圍　居民應留家 (12:30)

沙田水泉澳邨明泉樓爆發新型冠狀病毒確診群組，食物及衛生局長陳肇始今早（11日）於港台節目被問到會否考慮為全邨居民檢測病毒，她表示不排除在風險評估後擴大檢測範圍，但現時會先採取針對性檢測。她又說，明白有居民因擔心受感染而搬走，但她稱未有環境樣本結果前，水泉澳邨居民應暫時留在家中，減少與人接觸，以截斷病毒傳播鏈。
另外，陳肇始其後出席商台節目時指出，本港新冠病毒疫情令人擔心，局方會針對及果斷應對疫情，並一直嚴陣以待及迅速應變。而一年一度的書展將於下周三（15日）開鑼，陳肇始於節目後見記者時表示，任何大型聚集都有風險，但相信參展單位會採取多項防疫措施，確保人流及感染控制，局方會一直評估風險以調節措施。
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