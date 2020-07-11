新冠肺炎｜陳肇始：不排除擴大水泉澳邨病毒檢測範圍　居民應留家 (12:30)

沙田水泉澳邨明泉樓爆發新型冠狀病毒確診群組，食物及衛生局長陳肇始今早（11日）於港台節目被問到會否考慮為全邨居民檢測病毒，她表示不排除在風險評估後擴大檢測範圍，但現時會先採取針對性檢測。她又說，明白有居民因擔心受感染而搬走，但她稱未有環境樣本結果前，水泉澳邨居民應暫時留在家中，減少與人接觸，以截斷病毒傳播鏈。