「三伏天灸」冬病夏治　中醫提醒：孕婦、皮膚敏感不宜做天灸 (10:45)

小暑過後，來到三伏天，不少人都會趁這段期間預約做天灸治療。所謂「三伏」天灸即是夏至後、一年最熱的3個日子，以溫熱的藥貼刺激穴位，達至「冬病夏治」的預防治療。天灸須在指定日子貼藥才有效？什麼人不適宜做天灸？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑逐一解答。

問：什麼是天灸療法？

答：天灸是利用「天人合一」、「春夏養陽，秋冬養陰」的中醫理論，因應節氣以中藥協調人體身上的陰陽，調理體質。

問：天灸適宜治療什麼病症？

答：以下病症適合以天灸療法治療：

‧呼吸系統疾病：易感冒、鼻敏感、慢性咳嗽等

‧消化系統疾病：虛寒胃痛、胃病、慢性腸胃炎、消化不良等

‧婦科病：痛經、月經不調等

‧關節病：肩周炎、腰痛等

‧亞健康調理：失眠

問：什麼人不宜做天灸？

答：孕婦、皮膚病（如濕疹、紅斑狼瘡、牛皮癬等)、皮膚敏感、發燒皆不宜做天灸。

體質燥熱者，亦不太適合在夏天「三伏天」做天灸，反而適合在冬天做「三九天灸」。

林冠傑補充，若天生身體較虛，則夏天和冬天都適合做天炙。小朋友一般2歲以上可做天灸。

問：天灸須在指定日子貼藥才有效？

答：林冠傑解釋，天灸的初伏、中伏、末伏是按照曆法計算，中醫理論認為在夏天最熱和冬天最冷的日子貼藥效果最好。

按《通勝》計算，今年的三伏天分別為：初伏2020年7月16日、中伏7月27日及末伏8月15日。若當日不方便做天灸，也不一定要跟足指定日子，前後一兩天做都沒有問題。

問：天灸一年做兩次才有效？

答：林冠傑指出，天灸一年做兩次（夏天做三伏天灸，冬天做三九天灸）的效果應該最好，坊間不少人做完一、兩次天灸效果不明顯就放棄，惟天炙本來就是輔助治療，不應視天灸為單一或主要治療，應根據醫師診治配合用藥，效果才會更好。

註：各人體質不同，是否適合天灸宜向註冊中醫查詢。

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