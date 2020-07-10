警搜香港民研辦公室　稱涉及警員資料疑外泄 (23:31)

警方發言人稱，警方近日接獲市民報案，懷疑有市民包括警務人員資料外泄，可能涉及相關機構的電腦系統被不法之徒入侵。今日下午警方網絡安全及科技罪案調查科人員到相關機構位於黃竹坑業興街一辦公室進行搜查，行動中警方無作出任何拘捕。本報記者晚上到香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室，發現警方已進入辦公室內蒐證。

將於明日及後日（11日及12日）舉行的民主派初選，由香港民研香港民意研究計劃協助具體執行，負責協調民主派初選的港大法律學院副教授戴耀廷回應本報查詢時稱，初選不受影響。

香港民研副行政總裁鍾劍華：民主派初選不受影響

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華深夜返回辦公室了解，並表示明日立法會選舉民主派初選不受影響。他稱早前知悉懷疑資料外泄事件時，已請資訊科技顧問檢視過，發現電腦系統無被入侵迹象，外泄資料亦非在電腦系統內，強調有關資料在進行研究後6個月內已銷毁。他認為，可能有人從其他途徑獲得有關資料，並在此敏感時刻發布，不揣測是否有人打壓民主派初選。

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