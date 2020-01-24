新冠肺炎｜醫管局重啟約500張二線隔離病牀　公院再設分流檢測站 (19:40)

何婉霞稱，截至今日早上9時，公立醫院負壓病牀數量為1149張，使用率59%；負壓病房596間，使用率68%。她表示，近日多宗群組感染的患者，不少是年齡超過60歲，甚至是80、90歲，部分亦因長期病患影響病情嚴重性，對公院隔離病牀設施構成壓力。當局目前約有1200張一線隔離病牀，而近日已重新啟用約500張二線隔離病牀，以接收病情較穩定及康復中的病人。

何婉霞稱，局方亦會在公立醫院重新設置分流檢測站，病徵較輕微者可在該處等候檢測結果，紓緩病房壓力。若有關設施不勝負荷，當局可能重新啟用社區隔離設施，接收病情較輕或無病徵者，騰空病牀予病情較嚴重的人。而當局已積極展開準備工作，包括安排醫護人手、電腦系統接駁、醫療儀器、膳食及運輸安排等。她表示局方已視察不同的地方，強調選址會遠離民居，而是否啟動有關設施仍需視乎疫情發展。

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