新冠肺炎｜9宗新增本地個案源頭不明　一男北角開教育中心　德望女生確診數同學要檢疫 (18:55)

源頭不明本地個案：

．個案1368：40歲女子，在油塘大本型莎莎工作，7月5日發燒及腹瀉

．個案1400：40歲男子，個案1368的丈夫，在火炭一商廈從事鐵閘工程，7月9日發燒、頭痛及咳

．個案1372：47歲女子，在馬鞍山新港城莎莎工作，無病徵；因早前沙田禾輋邨美和樓有人確診，接受深喉唾液檢測發現染疫，但其所住單位與早前確診者屬不同樓層、不同坐向。其密切接觸者要檢疫

．個案1375：13歲德望中學女學生，與家人同住將軍澳天晉一期，7月7日起發燒及流鼻水；平日會外出學畫畫，亦會安排補習教師到住所，或到補習老師家中補習；數名較親近的同學要入檢疫中心

．個案1376：41歲女子，居於秀茂坪安達邨孝達樓，在太古城工作；7月7日起發病，有發燒、咳、喉嚨痛、流鼻水、呼吸困難、失去味覺、肌肉痛和頭痛

．個案1390：35歲男子，居於將軍澳晉海，在北角電氣道開設「雋妍教育中心」，7月3日發燒及頭痛

．個案1393：89歲女子，是昨日確診94歲老翁（個案1365）的妻子，無病徵；兩人居於慈雲山慈安苑安康閣，均未知感染源頭

．個案1397：40歲男子，居於彩雲（一）邨星晨樓

．個案1401：獨居牛池灣彩輝邨彩華樓。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，彩華樓早前已有3宗確診，涉及另外3個單位，但該3名病人均與坪石邨彬記粥麵美食或佐敦新發茶餐廳有關；個案1401則無到過該處、無與此前確診者有接觸，其單位的坐向和喉管與其他確診者單位不接近，故列為源頭不明個案

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