「空姐牛肉飯」老闆私人檢控廣播處長公職人員行為失當　覆核被駁回 (17:33)

庭上代表郭德英的大律師黃汝榮陳詞時說，認為法庭早前的判辭未有就原訴人提出的證據作分析，他覺得「好唔尋常」，向主任裁判官鄧少雄稱「未見過咁樣嘅判辭」，並稱「要請教一下」。

大律師黃汝榮指出，在私人檢控控罪書指控去年11月至今年3月期間梁家榮身為香港電台台長，有大量公眾對他有反感及作投訴，但他仍無作出改善，此舉已證明他有「故意及蓄意地」犯下公職人員行為失當罪的犯罪意圖 。

鄧官在裁決時就指，黃汝榮是次提出的論點未曾在任何書面陳詞中提及，亦未有附權威述著或案例，即使加入有關論點作考慮，亦未能令案情達致表面證供成立，因此駁回覆核，維持原判。

郭德英在庭外又提及民主黨立法會議員許智峯的兩宗涉及反修例示威的私人檢控很快獲批，但她的私人檢控則被「一拖再拖」，是「只准州官放火，不准民眾點燈」。

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