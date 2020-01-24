新冠肺炎｜彬記、新發、的士司機群組增10確診　前司機15歲及8歲女兒染疫 (18:15)

彬記、新發、的士司機群組：

彬記粥麵美食相關：

．個案1388：72歲男子，6月28日到過彬記；6月30日開始咳

．個案1389：71歲女子，是個案1388的妻子，7月8日開始喉嚨不適；無光顧過彬記

．個案1394：39歲女子，到過彬記，7月5日開始頭痛及咳

新發茶餐廳相關：

．個案1391：56歲男子，前的士司機，近兩個月無開工；與昨日確診、常到新發茶餐廳的個案1329相識，曾乘搭其的士及與其聊天

．個案1402：15歲少女，個案1391的女兒，就讀宣道會陳瑞芝紀念中學，7月5日起發燒、頭痛、咳及喉嚨痛

．個案1396：64歲男子，7月3日及4日到過新發，7月6日替更駕的士，7月8日喉嚨痕癢

．個案1403：8歲女童，個案1391的女兒，就讀屯門山景邨道教青松小學，7月5日起發燒及頭痛

另有一名的士司機無病徵、暫未確診，但其妻子及兩名兒子均確診：

．個案1371：16歲男性，的士司機的兒子，7月5日起發燒、咳及喉嚨痛

．個案1374：51歲女子，的士司機的妻子，7月7日起咳和發燒

．個案1398：24歲男子，的士司機的兒子，7月7日起發燒、咳和喉嚨痛

另外，慈雲山港泰護老中心有限公司再有一名院友，以及一名院友的家人確診：

．個案1395：86歲男子，在港泰爆疫後獲安排入住檢疫中心，其間於7月8日開始咳，送瑪麗醫院治理，今日確診

．個案1404：18歲男子，個案1352（61歲港泰院友）的兒子，每日會到護老中心接父親外出，戴着口罩到慈雲山中心附近閒逛、聊天，但父親少在外面用膳，6月28日曾回家吃飯慶祝父親節；7月6日開始喉嚨痛，昨得知父親確診後，與兄長到將軍澳醫院急症室求診，兄長對新型冠狀病毒檢測呈陰性。

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