《緊急法》合憲否　上訴庭批政府泛民上訴終院許可 (17:45)

就《緊急法》方面，代表泛民立法會議員等的申請方爭議，條例缺乏「危害公安」的法定定義、對特首會同行政會議缺乏約束等情況下，法庭不可能從中作出檢視，有違《基本法》涉分權原則、互相制衡，以及法治的條文。

申請方又指出，比起《人權法》第5條訂明的緊急情況，《緊急法》訂明的緊急情況未有定義、未必與香港特區的安危有關，亦毋須作出正式宣布，質疑兩條條例將引致兩種不同種類的「緊急情況」。

就《禁蒙面法》方面，申請方要求法庭釐清，法例是否只針對明知而繼續參與集結的人，又爭議法例不合比例地干預言論和集會自由等權利。

除了申請方，律政司一方爭議《禁蒙面法》對言論、示威集會等自由的限制，與立法目的有相稱性。答辯方又稱，法例只屬臨時措施，相關措施需要打擊危害公安，當中涉及保安，以及恢復公眾秩序的議題等，認為上訴庭的裁決有誤。

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