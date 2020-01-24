新冠肺炎｜今增38宗確診　包括32宗本地感染個案　水泉澳邨明泉樓佔11宗 (16:48)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（10日）新增38宗新型冠狀病毒確診，其中32宗為本地感染個案，另有6宗輸入個案。本港至今累計1403宗確診和一宗疑似個案。
新增本地個案中，有11宗與水泉澳邨明泉樓有關，涉及10個單位，但來自不同層數及坐向，疑與大廈的升降機等共用設施有關，衛生防護中心已取環境樣本化驗。（相關報道：張竹君：暫無計劃撤離明泉樓居民）
其餘本地個案當中，現有9宗源頭不明（相關報道：9宗新增本地個案源頭不明 一男北角開教育中心 德望女生確診數同學要檢疫），另有10宗與「彬記、新發、的士司機」群組有關；亦有2宗與港泰護老中心有限公司有關，分別是一名院友和一名昨日（9日）確診院友的兒子。（相關報道：彬記、新發、的士司機群組增10確診 前司機15歲及8歲女兒染疫）
以下為明泉樓部分個案：
．個案1378：7歲男童，沙田博康邨保良局朱正賢小學學生，無病徵
．個案1380：56歲女子，在一間外傭公司工作，無病徵
．個案1386：45歲女子，港鐵太和站兼職車站助理，無病徵
．個案1387：12歲女童，九龍城浸信會禧年（恩平）小學學生，無病徵
．明泉樓確診住客當中，還有一人在慈雲山慈正邨街市的燒味檔工作。
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