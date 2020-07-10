健康碼｜李慧琼引述政府：健康碼推出時間要再商榷 (16:21)

多名議員批評張建宗原答應今日出席內會會議，但最終未出席，對健康碼無法如期推出感失望。民建聯陳克勤批評張建宗「聽不到市民的勞嘈」，「使唔使搵頂轎抬佢過來」，又稱明白疫情反覆，但政府亦應該有計劃。他稱，有個案因為未能返回內地而要「瞓街」。

工聯會提出政府要為全港市民做病毒檢測，工聯會麥美娟表示，擔心社區有隱形患者，明白公營醫療系統壓力大，工聯會亦有寫信予內地，希望派專家醫療隊伍到香港做全民檢測，相信有助落實健康碼。

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