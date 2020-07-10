匯豐新冠疫情下撤末期派息　小股東入稟申索逾6000元 (20:14)

申索人為曹維新，答辯方為匯豐控股。申索書指出，匯控在今年2月6日的業績發布會上，公布將在4月14日派發2019年第四季每股0.21美元的末期息，即折合港幣1.6178元，但在股價除淨後，卻於4月1日宣布撤回派息決定，認為匯控違背發布會上的承諾，對小股東不公，曹維新遂就其持有的4000股匯控，向匯控申索合共6511.2元末期息及相關利息。

審裁官朱婉儀形容，此案為試驗案件（Test Case），具代表性，因結果將對其他股東有深遠影響。答辯方在庭上透露，打算連同另外6宗相近類型案件，一同轉介至高等法院處理。

協助申訴人興訟的西貢區議員方國珊在庭外表示，申索金額只有6000多元，但答辯方卻欲轉介至高院處理，或令申索人的律師費不菲，認為是「欺凌」小股東。

匯豐發言人表示，對於取消派息對股東所造成的影響深感抱歉，這決定是基於匯控主要監管機構英國審慎監管局的要求下作出，目的是確保銀行在新型冠狀病毒疫情下有足夠資本作貸款和營運，從而支持經濟，事實上英國其他大型銀行也收到同樣的要求。

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