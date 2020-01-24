港區國安法｜聶德權：倘公務員違誓言按國安法及機制處理　將檢視現行紀律機制 (15:30)

聶德權今出席公務員及資助機構員工事務委員會回應議員質詢，被問到如公務員違反誓言會否有罰則時，他稱根據《港區國安法》，如公務員觸犯國安法罪行及判刑，將會取消職務；如有其他違誓行為，會按目前紀律機制程序處理，並稱會檢視機制，包括是否需要加強紀律行動、完善或加多機制，令執行紀律跟進行動時可更快捷、清晰。

倘公務員拒宣誓無法即時解僱

聶德權被問及若不宣誓是否不可升職，他稱會考慮情況，至於會否被解僱，他稱若現職公務員不簽聲明，會了解為何不簽，但現時機制下無法即時解僱。他估計，首階段要宣誓的公務員，共涵蓋約8萬多人。

公務員參加反政府集會「肯定有違反」

聶德權又稱，參加集會、言論自由獲《基本法》保障，但若以公務員身分表達、參與集會時，要清楚其言行不可與公務員身分有衝突，或令人覺得是與政府對着幹，這是「不能接受」，並稱若參加反政府的示威集會，與公務員本身政治中立、支持在任政府的要求有違背，則是「肯定有違反」。至於公私界限，他稱「不是上班時就有（公務員身分），下班就不受影響」。

港區國安法 相關報道：

港澳辦：全力支持配合國安公署履行職責

7．1起新入職公務員須簽文件擁護《基本法》效忠香港特區

國安署開幕 街坊有擔心有覺安全