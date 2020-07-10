李柱銘等5人申禁警解鎖手機續獲批　司法覆核排期8．13開審 (13:50)

申請方稱，法庭不應讓警方執行或屬非法的手令，一旦警方看過手機的內容，他們的記憶便無法被抹去，即使警方承諾現階段不查看申請人的手機內容，當中仍涉信任問題。

警務處長一方則表示，警方可承諾現階段只解鎖各人的手機，但不查閱當中的內容，解鎖過程亦只由電腦處理，惟解鎖過程可長達數小時至數月；又稱事件或對刑事司法系統構成損害，涉及公眾利益，要求法庭撤銷臨時禁制令。

法官高浩文表示，認同申請人的手機內容或存有更多證據，有助警方進行調查，但考慮到警方作出拘捕後兩個月才申請手令，控方亦預備好轉介至區域法院的文件，相信礙於法庭排期、律師日程等原因，相關聆訊不會在數月內展開，故批准延續臨時禁制令，直至司法覆核有裁決為止。

高官同時將司法覆核案排期下月13日進行聆訊，預計需時一至兩天。

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