李柱銘等5人申禁警解鎖手機續獲批　司法覆核排期8．13開審 (13:50)

民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等15名民主派早前被捕，及後被控煽惑、組織和參與去年8至10月的未經批准集結等罪，其中李柱銘、何俊仁和區諾軒等5人上月底遭警方發出搜查和解鎖手機的手令。法庭上周六（4日）緊急開庭，批准5人司法覆核的許可申請，同時頒下臨時禁制令，禁止警方執行手令，今日（10日）法庭處理延續臨時禁制令的申請，被警方提出反對。法官聽畢雙方陳辭後，決定繼續批出臨時禁制令，直至覆核有裁決為止。
申請方稱，法庭不應讓警方執行或屬非法的手令，一旦警方看過手機的內容，他們的記憶便無法被抹去，即使警方承諾現階段不查看申請人的手機內容，當中仍涉信任問題。
警務處長一方則表示，警方可承諾現階段只解鎖各人的手機，但不查閱當中的內容，解鎖過程亦只由電腦處理，惟解鎖過程可長達數小時至數月；又稱事件或對刑事司法系統構成損害，涉及公眾利益，要求法庭撤銷臨時禁制令。
法官高浩文表示，認同申請人的手機內容或存有更多證據，有助警方進行調查，但考慮到警方作出拘捕後兩個月才申請手令，控方亦預備好轉介至區域法院的文件，相信礙於法庭排期、律師日程等原因，相關聆訊不會在數月內展開，故批准延續臨時禁制令，直至司法覆核有裁決為止。
高官同時將司法覆核案排期下月13日進行聆訊，預計需時一至兩天。