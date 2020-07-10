港區國安法｜黃之鋒：或要面對「被送中」嚴刑拷問　確擔心人身安全 (13:35)

黃之鋒表示，香港眾志在6月中起醞釀解散的討論，他稱有參與相關討論，惟投票時已宣布退出未有參與。他認為，《港區國安法》生效下要面對的可能是無期徒刑、嚴刑拷問等，跟過往《基本法》23條、《逃犯條例》等風波的情況截然不同，而且不能保證真的沒有追溯期，因此不能排除波及包括中學生在內的成員，亦不希望令低調參與的成員面對風險。

香港眾志創黨主席羅冠聰在國安立法後稱已離開香港，黃之鋒認為他的去留屬個人決定，並稱兩人在抗爭上各司其職，不會以夾好分工形容現在的狀況。他認為，《港區國安法》生效下，羅冠聰在外地面對的制肘較留在香港少。

民主派周末將舉行立法會選舉初選，政制及內地事務局長曾國衞日前表示初選或涉選舉舞弊，更可能違反《港區國安法》。黃之鋒認為，曾國衞的言論屬失實指控，不過該言論增加社會對初選的關注，變相幫助宣傳。

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