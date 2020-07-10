疑遭3警虐打六旬漢索償　警代表律師稱或會和解 (13:00)

3名警員去年6月涉在北區醫院獨立病房內虐打一名六旬漢，相關閉路電視曝光後，3人被控公職人員行為失當罪，以及屬交替控罪的襲擊致造成身體傷害罪。刑事程序仍在進行，疑遭虐打的六旬漢另一邊廂入稟區域法院，以民事訴訟向3警索償，案件今日（10日）在區域法院提訊，其中一名涉案警透過代表律師稱有機會與原告達成和解。
原告為鍾志華，3名被告依次為歐國偉、鄧文謙、林易昇，其中只有鄧文謙聘請律師，歐國偉及林易㫒則親自應訊。聆案官何慧縈庭上提醒，民事程序複雜，歐國偉和林易昇兩人不精通法律，促兩人盡快聘請律師。
由於次被告鄧文謙仍未呈交抗辯書，何官應原告一方要求，下令鄧文謙須於7月24日前呈交抗辯書，否則之後將不能呈交任何抗辯書，法庭亦可作出非正審判決。另外，鄧文謙一方亦透露，有意與原告方達成和解。
入稟狀顯示，3名被告在2019年6月26日在北區醫院紊亂病房7A房內，對原告施用不合法武力，原告一方認為涉案警員施用不合法武力導致他受傷，違反《香港人權法案》保障市民免受酷刑對待的權利，就上述損失追討賠償，但沒有列出金額。
相關字詞﹕公職人員行為失當罪 屬交替控罪的襲擊 身體傷害罪 區域法院 民事訴訟 鍾志華 歐國偉 鄧文謙 林易昇 編輯推介