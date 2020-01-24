新冠肺炎｜陳肇始︰向公共交通司機、食肆及護老院員工派樣本瓶　書展餐飲須依從指示 (11:49)

本港近日新增多宗新型冠狀病毒確診個案，包括多宗來自護老院群組及「彬記、新發及的士司機」群組。食物及衛生局長陳肇始今日（10日）在港台節目表示，將向包括的士等公共交通工具司機、食肆員工及護老院員工，派發樣本瓶，並安排接受病毒檢測。
陳肇始表示，由於人數眾多，會循序漸進，盡快與政策局、部門，及持分者商討如何開展工作。她表示早前有為巴士司機作檢測，暫時全部檢測樣本呈陰性，現時則會針對處理的士司機群組。
陳肇始又建議的士司機及乘客，在車廂內要戴口罩，並打開車窗，保持空氣流通，她建議的士司機在車內擺放消毒搓手液。至於收緊食肆防疫措施，陳肇始說，政府會密切監察措施實行情況，若情況不理想，不排除會再收緊。
書展將於下星期三（15日）開幕，陳肇始說，若當中有餐飲部分，須依從餐飲方面的指示，當局亦會為主辦單位提供衛生指引，如探熱、使用酒精搓手液等。
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