文員涉8．31太子站攜彈弓對講機等控兩罪　港鐵車長：黑衣人與人爭執後車廂冒白煙 (20:40)

被告鍾日祺（33歲）報稱文員，否認於2019年8月31日在港鐵太子站內月台攜有一個彈弓、48粒螺絲帽、一支雷射筆及兩部對講機。

當晚駕駛觀塘線列車的港鐵列車車長鄭榮柱憶述，他在晚上10時許從黃埔站駕駛列車到旺角站時，有一批黑衣人商討是否上車，並在擾攘一會後決定上車；10時37分，他將列車駛到太子站後，從駕駛室門與月台幕門的縫隙中，看到有黑衣人與他人爭執，但聽不到爭論內容，也看不清他們的動作，鄭榮柱遂聯絡控制室要求支援。至10時45分，他看到大量白煙從其列車的第一卡3號閘門內冒出。

根據控辯雙方承認事實，當晚10時55分，督察譚健燊與其他隊員在港鐵太子站L2層3號月台，欲截查身穿黑衣褲的被告及另一人，惟兩人逃走，譚健燊大叫「唔好走」後，其隊員尾隨兩人追至4號月台的第五卡3號閘門外制服被告。譚健燊於10時59分對被告快速搜身，在被告褲袋及背包內搜出涉案物品。

控方今在庭上只播出兩段公開來源影片，未有使用港鐵的閉路電視片段。案件明（10日）續。

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