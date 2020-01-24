兩男涉灌醉輪姦新相識已婚女　事主憶次被告稱「開心過就算」：我冇開心過 (20:20)

24歲已婚女子前年平安夜透過朋友認識兩名29歲男子，其後與兩人由酒吧轉場至天水圍一住宅單位繼續喝酒，其間疑遭對方輪姦。兩男子事後被控4項強姦及一項企圖強姦罪，案件今（9日）在高等法院開審。事主供稱，其中一名被告完事後稱「開心過就算囉」，令她感不開心和憤怒，批評被告不擇手段，「得佢哋開心，我都冇開心過」。
報稱售貨員的王承林（案發時29歲）被控於2018年12月25日，在天水圍天盛苑盛坤閣一單位內，兩度強姦和一次企圖強姦X。同樣報稱售貨員的林宇徽（案發時29歲）被控同日同地兩度強姦X。
事主X供稱，她於平安夜與台灣來港的朋友見面，一眾朋友決定到尖沙嘴的酒吧倒數，其間X透過朋友認識兩名被告。X後來與兩被告乘的士前往首被告位於天水圍的住宅，3人繼續喝酒和玩遊戲。
X表示，她曾遭兩名被告灌酒和強吻，她曾大聲拒絕，希望兩名被告專心玩遊戲，惟自己後來「有少少斷咗片」，醒來後發現次被告逼她口交，X其後於客廳和睡房內分別遭兩名被告強姦。
事主又說，她曾問次被告「點解要咁做」，次被告起初回應「你係咪記錯啲乜嘢」，其後改稱「開心過就算囉」，令她感不開心和憤怒，批評被告沒有尊重她，甚至不擇手段，「得佢哋開心，我都冇開心過」。聆訊明（10日）續。
其他報道：國際學校男生非禮女同窗獲撤控改守行為 官稱免入獄屬幸運籲珍惜