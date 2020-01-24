兩男涉灌醉輪姦新相識已婚女　事主憶次被告稱「開心過就算」：我冇開心過 (20:20)

報稱售貨員的王承林（案發時29歲）被控於2018年12月25日，在天水圍天盛苑盛坤閣一單位內，兩度強姦和一次企圖強姦X。同樣報稱售貨員的林宇徽（案發時29歲）被控同日同地兩度強姦X。

事主X供稱，她於平安夜與台灣來港的朋友見面，一眾朋友決定到尖沙嘴的酒吧倒數，其間X透過朋友認識兩名被告。X後來與兩被告乘的士前往首被告位於天水圍的住宅，3人繼續喝酒和玩遊戲。

X表示，她曾遭兩名被告灌酒和強吻，她曾大聲拒絕，希望兩名被告專心玩遊戲，惟自己後來「有少少斷咗片」，醒來後發現次被告逼她口交，X其後於客廳和睡房內分別遭兩名被告強姦。

事主又說，她曾問次被告「點解要咁做」，次被告起初回應「你係咪記錯啲乜嘢」，其後改稱「開心過就算囉」，令她感不開心和憤怒，批評被告沒有尊重她，甚至不擇手段，「得佢哋開心，我都冇開心過」。聆訊明（10日）續。

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