健康碼｜陳肇始︰健康碼工作接近完成　疫情反覆仍需三地達共識 (19:15)

新型冠狀病毒第三波疫情在社區持續擴散，食物及衛生局長陳肇始今日（9日）在疫情記者會中，被問及健康碼會否暫緩推出，陳肇始回應，粵港澳三地商討健康碼的工作接近完成，但本港疫情反覆，仍需要粵港澳三地聯防聯控機制下，達成共識，商討合適的開通，政制及內地事務局將負責有關工作。
香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日再次批評本港病毒檢測數目低。陳肇始回應，自疫情開始已不斷擴大檢測範圍和檢測能力，社區檢測數目一直擴大，檢測量由3至4月每月約66,000個，增至5月約71,100個，6月的檢測量已達109,388個。而單日計算，前日（7日）的檢測量超過6000個，昨日（8日）的檢測量亦超過7000個。
她稱，隨着衛生署公共衛生化驗所及兩間大學醫學院等購置檢測機器，包括在香港兒童醫院增加機器，希望本月底將每日檢測量增加2400個，以恆常增加每日檢測量至7500個。
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