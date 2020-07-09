立法會選舉｜曾國衞稱初選或違法　戴耀廷：常理解讀港法律看不到違法 (19:45)

立法會前議員區諾軒稱，看到疫情有反覆迹象，周、六日的公民投票需要有措施應對衛生情況，包括要求所有投票市民戴口罩、可行情況下量度體溫；亦要確保人數符合限聚令及投票服務站空氣流通；如多人投票，要確保符合社交距離。

被問到若出現混亂會否腰斬選舉，戴耀廷稱看不到有需要腰斬，即使有個別狀況，可關閉並呼籲市民前往其他服務站，「除非251個站都要關閉」。

目前僅新界西設4.8萬投票門檻，戴耀廷稱，有擔心投票人數，除新界西，其他區也有提出以去年區選民主派投票人數的10%作參考投票數字，以此推算，新界東為4.5萬，港島、九龍東，2.5萬；九龍西2萬。他說，若因各種原因導致各區市民低於參考數，將要再討論如何處理。

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