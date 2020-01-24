新冠肺炎｜兩新增本地個案源頭不明　五旬婦常搭的士　九旬翁居慈雲山慈安苑 (17:34)

源頭不明本地個案：

．個案1365：94歲老翁，與妻子居於慈雲山慈安苑安康閣，平日會到慈雲山中心街市和安康閣附近的公園；7月8日起發燒及嘔吐，由家人送到伊利沙伯醫院求診，今日確診

．個案1366：58歲女子，居於長沙灣青山道260-266號永隆大廈，無業，經常乘搭的士。青山道261號的吳毓輝醫生診所日前有一名護士確診，未知與此個案是否有關

昨日一名的士司機確診（個案1315）並留醫深切治療部，其妻子及女兒今日亦確診，3人居於黃大仙鳳德邨碧鳳樓：

．個案1331：司機的12歲女兒，聖母書院學生，7月6日起鼻塞

．個案1332：司機的47歲妻子，7月7日起發燒及喉嚨痛

另外，旺角海富苑海韻閣今日再有一宗確診：

．個案1364：昨確診69歲女住客（個案1314）的42歲家傭，而個案1314感染源頭不明

新冠肺炎 相關報道：

今增42確診包括34宗本地感染 港泰護老院群組增23個案

彬記、新發、的士司機群組增6個案 包括兩夜更一日更司機

餐飲處所限六成入座最多8人一桌 卡拉OK房間收緊至8人上限 7．11凌晨起生效

袁國勇倡食肆再設入座限制 書展會場定時換氣市民閱書後搓手

何栢良：食肆傳播病毒是不爭事實 籲減外出用膳或選非繁忙時間光顧