新冠肺炎｜兩新增本地個案源頭不明　五旬婦常搭的士　九旬翁居慈雲山慈安苑 (17:34)

本港今日（9日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案，其中34宗屬本地感染，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當中兩宗個案未知染源頭，包括一名居於慈雲山慈安苑的94歲老翁，以及一名常乘搭的士的58歲女子，張竹君稱暫未知兩人是否與早前確診個案有關聯。
源頭不明本地個案：
．個案1365：94歲老翁，與妻子居於慈雲山慈安苑安康閣，平日會到慈雲山中心街市和安康閣附近的公園；7月8日起發燒及嘔吐，由家人送到伊利沙伯醫院求診，今日確診
．個案1366：58歲女子，居於長沙灣青山道260-266號永隆大廈，無業，經常乘搭的士。青山道261號的吳毓輝醫生診所日前有一名護士確診，未知與此個案是否有關
昨日一名的士司機確診（個案1315）並留醫深切治療部，其妻子及女兒今日亦確診，3人居於黃大仙鳳德邨碧鳳樓：
．個案1331：司機的12歲女兒，聖母書院學生，7月6日起鼻塞
．個案1332：司機的47歲妻子，7月7日起發燒及喉嚨痛
另外，旺角海富苑海韻閣今日再有一宗確診：
．個案1364：昨確診69歲女住客（個案1314）的42歲家傭，而個案1314感染源頭不明
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