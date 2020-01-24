新冠肺炎｜彬記、新發、的士司機群組增6個案　包括兩夜更一日更司機【附車牌】 (17:21)

本港今日（9日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案，其中34宗屬本地感染，當中6宗個案涉及坪石邨彬記粥麵美食、佐敦新發茶餐廳與的士司機群組。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該6宗個案當中，兩人為夜更的士司機、一人為日更司機，兩人為確診司機的家人，餘下一人為彬記確診食客的家人。