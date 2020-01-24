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新冠肺炎｜彬記、新發、的士司機群組增6個案　包括兩夜更一日更司機【附車牌】 (17:21)

本港今日（9日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案，其中34宗屬本地感染，當中6宗個案涉及坪石邨彬記粥麵美食佐敦新發茶餐廳的士司機群組衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該6宗個案當中，兩人為夜更的士司機、一人為日更司機，兩人為確診司機的家人，餘下一人為彬記確診食客的家人。

彬記、新發及的士司機群組：

．個案1329：58歲男子，夜更的士司機，與妻子及女兒居於觀塘順安邨安頌樓，7月6日開始咳；經常於凌晨1、2時到新發茶餐廳用膳，通常獨自光顧，但有時會與其他食客聊天

．個案1356：68歲男子，夜更的士司機，居於將軍澳善明邨善智樓；於7月4日與前日（7日）與確診58歲的士司機（個案1291）見面

．個案1357：70歲男子，日更的士司機，居於慈雲山慈正邨正暉；與個案1291駕同一輛的士，早前已獲安排入住檢疫中心及交深喉唾液樣本作病毒檢測，7月7日起食慾不振，今日確診

．個案1358、1359：個案1357的61歲妻子和32歲女兒，分別於7月4日及6日發病

．個案1361：昨（8日）確診彬記粥麵美食顧客（個案1322）的71歲妻子，居於牛池灣街彩輝邨彩華樓，7月7日起食慾不振

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