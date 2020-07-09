新冠肺炎｜彬記、新發、的士司機群組增6個案　包括兩夜更一日更司機 (17:21)

本港今日（9日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案，其中34宗屬本地感染，當中6宗個案涉及坪石邨彬記粥麵美食、佐敦新發茶餐廳與的士司機群組。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該6宗個案當中，兩人為夜更的士司機、一人為日更司機，兩人為確診司機的家人，餘下一人為彬記確診食客的家人。
彬記、新發及的士司機群組：
．個案1329：58歲男子，夜更的士司機，與妻子及女兒居於觀塘順安邨安頌樓，7月6日開始咳；經常於凌晨1、2時到新發茶餐廳用膳，通常獨自光顧，但有時會與其他食客聊天
．個案1356：68歲男子，夜更的士司機，居於將軍澳善明邨善智樓；於7月4日與前日（7日）與確診58歲的士司機（個案1291）見面
．個案1357：70歲男子，日更的士司機，居於慈雲山慈正邨正暉；與個案1291駕同一輛的士，早前已獲安排入住檢疫中心及交深喉唾液樣本作病毒檢測，7月7日起食慾不振，今日確診
．個案1358、1359：個案1357的61歲妻子和32歲女兒，分別於7月4日及6日發病
．個案1361：昨（8日）確診彬記粥麵美食顧客（個案1322）的71歲妻子，居於牛池灣街彩輝邨彩華樓，7月7日起食慾不振
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