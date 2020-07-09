新冠肺炎｜今增42確診包括34宗本地感染　港泰護老院群組增23個案 (16:51)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港泰護老中心有限公司群組的23名確診者當中，大部分人無病徵，數人則有輕微發燒、咳嗽，全都是院友。該院舍累計28名院友及4名職員確診，其餘9名院友的新型冠狀病毒檢測結果呈陰性。

坪石邨彬記粥麵美食、佐敦新發茶餐廳與的士司機群組，今日新增6宗個案，當中3人是的士司機。詳見：彬記、新發、的士司機群組增6個案 包括兩夜更一日更司機

今日另有兩宗本地個案源頭未明。詳見：兩新增本地個案源頭不明 五旬婦常搭的士 九旬翁居慈雲山慈安苑

以下為今日確診的輸入個案：

5宗由哈薩克輸入：

．個案1325：54歲男子，貨機機師，入住香港銅鑼灣皇冠假日酒店；7月6日開始喉嚨不適及氣促，7月8日到港

．個案1326（42歲男子、無病徵）是貨機機師，個案1362（36歲男子、今日開始喉嚨痛）是同一班貨機的機組人員，7月8日到港，入住香港銅鑼灣皇冠假日酒店

．個案1330：3個月大男嬰，無病徵；與母親及其他家人於7月7日到港，母親昨（8日）已確診（個案1318）

．個案1333：52歲男子，另一班貨機的機師，7月8日到港，居於東涌藍天海岸影岸．紅A座

兩宗由菲律賓輸入：均為菲傭，乘搭香港航空HX782航班於7月8日抵港：

．個案1328：42歲女子，無病徵，由亞博館送院

．個案1363：43歲女子，無病徵，由亞博館送院

一宗由巴基斯坦輸入：

．個案1327：52歲男子，無病徵；由巴基斯坦到迪拜轉乘阿聯酋航空EK380航班，7月7日晚上抵港，交深喉唾液樣本後入住檢疫中心，今日確診

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