夫婦旁觀馬鞍山火燒人被控擾亂秩序　表證成立 (16:30)

兩名被告陳海雲（33歲）及鄺耀文（39歲）同報稱文員，為夫婦關係。

當日被潑液體及上身着火的男子X，今日以特別通道出入法庭，作供時聲線疲弱。X是一名地盤工人，他供稱當日目睹黑衣人破壞站內設施，他質問黑衣人「點解打爛嘢」，卻被對方扑頭，導致頭部流血。他追截至案發的天橋，但黑衣人已四散。

X供稱在天橋上被20至30人包圍指罵，包括被拉扯及腳踢，突然前方有人向他淋液體，「唔知咩事就着咗火」，他隨即脫下上衣，等待救援。X表示其皮膚逾四成被燒傷，住院超過3個月，現在手腳無力，無法如常工作。

控方播放數段片段，顯示X和途人在天橋上口角，雙方均以粗言相向，X一度指罵途人「你哋全部都唔係中國人」，及後有人向X潑淋液體及點火，眾人散開。

被燒男認不肯定兩被告有否說話

辯方盤問下，X供稱當時有一名女子叫他「返大灣區」，但承認看不清對方的樣貌，他亦不肯定本案兩被告是否有說話。辯方問及不少途人勸X離開，為何他仍留在天橋上，X表示想追截早前施襲的黑衣人，「想捉到一個送番差館，你話見義勇為或者傻都好，宜家諗番真係傻」。

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