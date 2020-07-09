黃大仙3死車房爆炸案技工否認誤殺　控方：被告無維修石油氣車牌照 (16:00)

現年37歲的男技工黎駿豪被控3項誤殺罪，指稱他於2015年4月26日，在黃大仙環鳳街63號舖車房，因嚴重疏忽而非法殺死胡漢偉、陳錦波及伍靄霞。

控方在開案陳辭表示，案發當日早上，案中死者之一、的士司機陳錦波發現車輛行得不順暢、警示燈亮起，遂把車駛到胡漢偉的車房維修，當日被告是車房內唯一技工。專家推斷，被告在拆卸石油氣缸時，稍微打開活門，令氣缸內的石油氣漏出，充斥整個車房，並大量積聚在維修糟內，事後在維修糟發現風扇扇葉，故相信當時有風扇跌進維修糟引起火花，導致爆炸及火災。

爆炸時被告、車房東主胡漢偉及陳錦波身處車房門外，陳錦波及胡漢偉當場死亡，被告重傷。身處相鄰閣樓、寶光鏡業女東主伍靄霞當時正在休息，被活活燒死。

控方稱，被告雖曾修讀職業訓練局的石油氣汽車維修課程，但因在部分試卷中不及格，未能順利畢業，故被告並非獲機電工程署批准的「第一類或第六類勝任人士」。

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