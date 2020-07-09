黃大仙3死車房爆炸案技工否認誤殺　控方：被告無維修石油氣車牌照 (16:00)

黃大仙環鳳街一間專門維修石油氣的士的車房於2015年發生爆炸，造成3死9傷。車房技工被指在維修石油氣缸時，沒有採取謹慎責任而令石油氣泄漏引起爆炸。他早前否認3項誤殺罪，案件今（9日）在高等法院開審。控方透露，被告雖有相關知識，但沒有維修石油氣車的合資格牌照。
現年37歲的男技工黎駿豪被控3項誤殺罪，指稱他於2015年4月26日，在黃大仙環鳳街63號舖車房，因嚴重疏忽而非法殺死胡漢偉、陳錦波及伍靄霞。
控方在開案陳辭表示，案發當日早上，案中死者之一、的士司機陳錦波發現車輛行得不順暢、警示燈亮起，遂把車駛到胡漢偉的車房維修，當日被告是車房內唯一技工。專家推斷，被告在拆卸石油氣缸時，稍微打開活門，令氣缸內的石油氣漏出，充斥整個車房，並大量積聚在維修糟內，事後在維修糟發現風扇扇葉，故相信當時有風扇跌進維修糟引起火花，導致爆炸及火災。
爆炸時被告、車房東主胡漢偉及陳錦波身處車房門外，陳錦波及胡漢偉當場死亡，被告重傷。身處相鄰閣樓、寶光鏡業女東主伍靄霞當時正在休息，被活活燒死。
控方稱，被告雖曾修讀職業訓練局的石油氣汽車維修課程，但因在部分試卷中不及格，未能順利畢業，故被告並非獲機電工程署批准的「第一類或第六類勝任人士」。