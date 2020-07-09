3男學生控管有噴漆雷射筆　押後9月聆訊准保釋 (15:15)

兩名被告周子健（20歲）及賴灝亨（20歲）均報稱學生。

周子健被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指稱他去年9月8日在炮台山電氣道至英皇道之間的公眾地方攜有一個能發出雷射光束的裝置。

賴灝亨則被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毁或損壞財產共兩項罪名，涉及一個能發出雷射光束的裝置及一罐噴漆。

另外，男學生溫正童（17歲）在今年1月19日的中環「天下制裁」集會期間被捕，被控一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，指稱他今年1月19日在金鐘道與樂禮街交界、近夏慤花園保管一樽黑色噴漆。今（9日）同樣於東區裁判法院提堂，他獲准以3000元現金保釋，案件押後至9月7日，以待辯方索取法律意見。

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