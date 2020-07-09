新冠肺炎｜袁國勇倡食肆再設入座限制　書展會場定時換氣市民閱書後搓手 (14:30)

新型冠狀病毒肺炎第三波疫情在社區持續擴散，當中涉及護老院、食肆及的士群組。香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受有線新聞訪問時表示，關鍵是放寬了防疫措施，應再次限制食肆人數至少於一半入座率，並設膠板作阻隔。他稱，書展下周三（15日）開始，建議場館每小時盡量換氣6次，市民入場時及閱讀每本書後要搓手消毒、戴口罩及不要吃東西。
袁國勇又表示，的士環境太狹窄，曾坐的士、到食肆的人再到老人院舍時會把病毒帶回院舍；建議院舍應關閉，不予探訪，院舍的人或員工若出現任何輕微病徵應立即作病毒檢測，亦應在院舍預先放置樣本瓶。
袁國勇再次批評本港病毒檢測數目低，稱每日應至少作7500個檢測，舉例指出澳門人口只得香港的十分之一，但當地每日進行5000個檢測數目。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨（8日）表示，現時每日檢測量約4000多個。
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