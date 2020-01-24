新冠肺炎｜港鐵西九龍站12職員6承辦商員工曾到新發茶餐廳　停上班候病毒檢測 (19:40)

【19:40】港鐵晚上回覆表示，12名在西九龍站工作的港鐵員工及6名承辦商員工先後到過有關食肆用膳或買外賣，公司已通知衛生防護中心安排病毒檢測，有關員工暫時不用上班，建議留在家中等候病毒檢測結果。

【10:01】港鐵回覆本報查詢表示，有9名在西九龍站的港鐵職員曾到新發茶餐廳用膳或買外賣。港鐵表示，已就有關情況通知衛生防護中心，安排為9名職員進行新冠病毒檢測，該些職員暫不用上班，等候病毒檢測結果。

港鐵稱，高鐵服務今年1月30日起已暫停，西九龍站沒對外開放；已安排站內進行清潔消毒。

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