香港仔90歲過路婦遭撞斃　泥頭車不顧而去　司機將軍澳被捕 (11:34)

警方於將軍澳工業區駿光街發現涉案泥頭車，當場以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕泥頭車司機。

據悉，死者90歲，平日有行山及飲早茶習慣，今早（9日）7時許帶同一把雨傘作拐杖出門，於上址發生意外。警方聯絡事主的3名子女到醫院認屍。兒子陳先生稱，亡母步履緩慢，間中需以拐杖輔助步行，每日均與友人到香港仔一間茶樓飲茶，估計事發時她正前往茶樓。陳稱，遇事位置數十米外設有交通燈過路處，嘆稱「平時都有提佢唔好（攝車罅過路）」。

的士司機林先生稱，事發時正駕車於對面行車線行駛，目擊泥頭車撞倒老婦後立即停車，惟他下車時該泥頭車已駛離現場。

街坊張伯表示，當時正送孫兒上學，未有目擊事發經過，亦未有聽到慘叫聲或撞擊聲，惟回頭看到泥頭車從燈位起步時，一名老婦於車底出現。張伯稱，泥頭車一直沿香港仔大道方向駛去，張伯見狀立即嘗試追上泥頭車，但當時所有交通燈均為綠燈，泥頭車不斷加速駛去。