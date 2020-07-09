天氣｜天文台料明早局部地區有驟雨 (16:30)

【16:30】一股達強風程度的西南氣流正影響廣東沿岸，本港下午天氣炎熱，大部分地區氣溫上升至32度或以上。
今晚（9日）及明日（10日）天氣預測大致多雲及炎熱，最低氣溫約29度。明早局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁西南風，初時離岸間中吹強風。
展望隨後數日大致天晴，局部地區有驟雨，周末期間天氣酷熱。
【7:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫29.7度，相對濕度80%。高空反氣旋正覆蓋中國東南部。同時，一股西南氣流正影響廣東沿岸。
本港地區今日天氣預測大致多雲及炎熱，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，離岸風勢清勁。展望未來數日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。
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