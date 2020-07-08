新冠肺炎｜衛生防護中心縮減無病徵確診者隔離期　最快5日可終止隔離 (23:10)

衛生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會於上周五（3日）會議上，更新從無病徵的新型冠狀病毒確診者終止隔離條件建議：

1. 首次對新型冠狀病毒的RT-PCR測試呈陽性已逾5天；及

2. 符合以下其中一種實驗室條件：

*以同類臨牀樣本（如呼吸道或糞便樣本）在相隔至少24小時進行兩次RT-PCR測試，結果均呈陰性；曾對糞便樣本測試結果呈陽性的病人，則需在相隔24小時進行的兩次糞便樣本測試結果均呈陰性；或

*對嚴重新型冠狀病毒抗體測試的結果呈陽性。

有病徵確診者的終止隔離條件維持不變，即除符合上述實驗室條件外，還要是自發病後或無病徵者採集到首個陽性樣本已超過10日，以及臨牀狀況好轉及退燒。

另外，醫管局表示，截至今日中午12時，仍有139名確診者分別於8間醫院留醫，其中兩人危殆，包括今日確診的一名的士司機；一人嚴重；其餘136人情況穩定。至今共有1166名確診者和一名疑似感染者康復出院。

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