新冠肺炎｜泰國重新考慮「旅遊氣泡」時間表　旅發局：港府繼續與周邊國家商討 (22:00)

【22:00】旅遊發展局主席彭耀佳相信港府會繼續與疫情受控的周邊國家及地區商討建「旅遊氣泡」。旅發局早前表示8月會更進一步推「賞你遊香港」，市民在港消費滿指定金額，可免費換取一個本地遊旅行團名額。被問及會否推遲有關計劃，彭耀佳表示，目前會繼續籌備有關計劃，並留意疫情發展。

【18:00】泰國原本打算與香港、澳洲和新西蘭等疫情較輕的國家或地區推動「旅遊氣泡」，並預計第四季（今年9月）展開，但泰國旅遊局長育他薩（Yuthasak Supasorn）表示，部分地區近期出現爆發，令「旅遊氣泡」計劃受影響。他說：「第四季開始的旅遊氣泡計劃可能要押後。我們已將今年到訪旅客數字由1000萬至1200萬降至820萬。」在今年頭5個月，泰國接待了670萬人次外地旅客。

旅遊業對泰國經濟十分重要，去年有3980萬人次旅客到訪泰國，旅遊消費額達1.93萬億泰銖（約4790億港元），佔全國GDP的11%。泰國周三連續第44日沒有本土感染個案，至今維持3197宗確診。

（路透社）