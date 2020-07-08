新冠肺炎｜因應香港安老院爆疫　澳門停院舍家屬入房探訪 (20:45)

澳門新型冠狀病毒感染澳門應變協調中心表示，高度關注並密切留意香港本地個案情況，現時澳門與香港之間人員流動極低，由香港入境澳門的人都要在指定地點接受14日隔離醫學觀察，並接受兩次病毒核酸檢查，有關安排對防疫「非常有效」。

應變協調中心指出，截至今日，澳門已連續101日沒有本地感染個案，且連續12日無輸入個案。當地累計46宗確診，當中44宗為輸入個案，餘下兩宗屬輸入相關個案；確診者中除一人仍留醫外，其餘45人已康復出院。

新冠肺炎 相關報道：

新冠肺炎｜今增24確診19宗屬本地感染 港泰護老院增8確診 3月大男嬰初步陽性

坪石邨彬記粥麵群組增最少5個案 一婦於華蘭中心百佳壽司檔工作

新增5宗不明源頭個案 男拔附小家長確診曾入住灣仔萬麗酒店

源頭不明個案增 張竹君：可能是收緊防疫措施時機