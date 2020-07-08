新冠肺炎｜因應香港安老院爆疫　澳門停院舍家屬入房探訪 (20:45)

本港兩日內新增38宗新型冠狀病毒確診個案，其中28宗屬本地感染，更有安老院舍爆發疫情，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容「香港失守」。澳門社會工作局今日（8日）宣布，因應香港疫情，即日起停止當地院舍的院友家屬進入院舍房間探訪安排，院舍會劃定探訪區讓院友和家屬會面，體弱長者則透過視像與家屬會面。
澳門新型冠狀病毒感染澳門應變協調中心表示，高度關注並密切留意香港本地個案情況，現時澳門與香港之間人員流動極低，由香港入境澳門的人都要在指定地點接受14日隔離醫學觀察，並接受兩次病毒核酸檢查，有關安排對防疫「非常有效」。
應變協調中心指出，截至今日，澳門已連續101日沒有本地感染個案，且連續12日無輸入個案。當地累計46宗確診，當中44宗為輸入個案，餘下兩宗屬輸入相關個案；確診者中除一人仍留醫外，其餘45人已康復出院。
新冠肺炎 相關報道：
新冠肺炎｜今增24確診19宗屬本地感染 港泰護老院增8確診 3月大男嬰初步陽性
坪石邨彬記粥麵群組增最少5個案 一婦於華蘭中心百佳壽司檔工作
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 抗疫新階段 澳門 院舍 安老院 編輯推介